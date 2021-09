Covid: Brunetta, 'scuola ha dato esempio, applichiamo modello a mondo lavoro'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. -(Adnkronos) - Prima dell'entrata in vigore del decreto sull'estensione del Green pass "abbiamo quattro settimane per preparare al meglio la nostra strategia utilizzando l'esperienza del collega Bianchi, che ha funzionato: la scuola ha dato l'esempio a tutti noi e ora possiamo applicare quel modello al mondo del lavoro".Lo sottolinea il ministro Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il Cdm . "Abbiamo fretta perché a breve inizia l'autunno" e il calo della temperatura esterna "fa aumentare la circolazione del virus e l'aumento di varianti in grado di 'bucare il vaccino'".