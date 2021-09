16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Sforbiciata dei tempi del green pass, per agevolare l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori. Stando alla bozza arrivata sul tavolo del Cdm, infatti, il passaporto vaccinale entra in vigore non più "dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione" della prima dose ma "dalla medesima somministrazione".