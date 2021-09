Covid: Boccia, 'Calabria ultima per vaccini, si vede mano Lega' (2)

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "La destra -continua Boccia- in questi anni ha distrutto la Calabria, la condizione in cui la Regione si trova sul lavoro, sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione di alcune risorse naturali come l'acqua è sotto gli occhi di tutti; le politiche industriali non hanno mai avuto un piano e il manifesto sul lavoro dei sindacati non è mai stato preso in considerazione. Franz Caruso Sindaco a Cosenza e Amalia Bruni Presidente della Regione sono l'unica speranza per battere le destre arroganti che si detestano ma stanno insieme".

"Il voto ad Amalia Bruni, candidata alla Presidenza della Regione, è un voto sul futuro della Calabria, che può permettere ai calabresi di chiudere con il passato, di archiviare la destra che in Calabria ha solo fatto i propri interessi senza mai dare una prospettiva ai cittadini calabresi. Non esistono alternative, o si sta con Amalia Bruni per costruire insieme un nuovo futuro per la Calabria, a partire dalla sanità, o si sta con la destra più becera. Non ci sono terze vie, ogni voto dato a De Magistris vuol dire fare un favore alla coppia Occhiuto Spirlì (sempre che il tandem esista ancora), dopo aver distrutto Napoli non possiamo permettergli di fare la stessa con la Calabria".