Calcio: Kean, 'tornare alla Juve scelta giusta'

Torino, 16 set. - (Adnkronos) - “Indossare la maglia bianconera mi ha sempre dato grandi emozioni. Tornare è stata la scelta giusta e sono contento di questa nuova sfida”. Così Moise Kean sul suo ritorno alla Juventus dopo due anni con Everton e Psg ."Sono state grandi esperienze, ho imparato tantissime cose. Sono stato molto fortunato, ho imparato molte cose che non sapevo e ora sono qua in una grande società come la Juve", aggiunge il 21enne attaccante.