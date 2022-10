Calcio: Ibrahimovic, 'in campo con la Juve? Vediamo giorno per giorno, non voglio rischiare'

16 settembre 2021 a

Milano, 16 set. - (Adnkronos) - "Se ci sarò a Torino contro la Juventus? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non voglio rischiare conseguenze". Lo dice l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in merito alla sua presenza nel match di domenica all'Allianz Stadium contro i bianconeri. "Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se... Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire", aggiunge il 39enne svedese intervenuto all'evento di "Mind the gum'"presso l'Hotel Gallia a Milano.