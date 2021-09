Calcio: Europa League, Immobile parte dal 1' contro il Galatasaray

16 settembre 2021 a

Istanbul, 16 set. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Galatasaray-Lazio, match valido per il gruppo E di Europa League. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ne cambia quattro rispetto all'ultima di campionato (persa 2-0 col Milan): tra i ricambi non c'è Immobile, che parte titolare al centro dell'attacco (panchina per Muriqi), con Felipe Anderson e Zaccagni (prima da titolare) al suo supporto. Riposa Milinkovic-Savic (dentro Akpa-Akpro), ma non Lucas Leiva e Luis Alberto. Dietro ce la fa Luiz Felipe, con Acerbi e Hysaj. Lazzari per Marusic in fascia e Strakosha per Reina in porta. Questi gli 11 iniziali.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcao, Nesson, van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Dervisoglu. All. Terim.