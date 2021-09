Bollette: Bergamini, 'Governo cerca soluzione contro rincari'

16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Il Governo è al lavoro per trovare una soluzione in merito ai rincari delle bollette dell'energia, che graverebbero fortemente sui cittadini e imprese". Lo ribadisce Deborah Bergamini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

"Non possiamo permettere -aggiunge- che una nuova stangata si abbatta sul nostro sistema produttivo che, progressivamente, dopo un anno e mezzo così complicato, sta riprendendo la sua attività. Saremo sempre al fianco delle imprese, sono la spina dorsale del nostro sistema economico e, con il loro prezioso contributo, avvieremo la transizione energetica, punto fondamentale del Pnrr. Infatti nel Dl Semplificazioni abbiamo ridotto i tempi per le autorizzazioni di nuovi impianti di rinnovabili per puntare sempre più su nuove fonti green”.