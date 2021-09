16 settembre 2021 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Le acciaierie di Terni andranno in mani italiane. Il gruppo Arvedi le ha acquistate dalla Thyssenkrupp. È una buona notizia per la nostra siderurgia e per la città di Terni. Forza Italia continuerà a sostenere e difendere la produzione di acciaio italiano ed europeo". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.