Covid: Meloni, 'Italia usa green pass contro direttive Ue, no a discriminazioni'**

16 settembre 2021 a

a

a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Draghi è d'accordo solo con Macron, io sono d'accordo con Angela Merkel e con tutto il resto d'Europa e del mondo, perchè nessun altro, al netto dell'Italia e della Francia, sta utilizzando il green pass come lo usiamo noi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

"Noi -ha aggiunto- lo usiamo contravvenendo alle direttive dell'Unione europea: quando l'Unione europea ha istituito il green pass, nella normativa c'è scritto espressamente che il green pass non può diventare uno strumento per limitare gli spostamenti e la libertà delle persone e uno strumento che rischia di creare discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati. L'Unione europea lo dice chiaramente".