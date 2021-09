Covid: a odg Cdm dl per green pass per tutti lavoratori** (2)

16 settembre 2021 a

(Adnkronos) - E ancora: "Disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIFESA); Disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE).

"Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto ad Helsinki il 15 luglio 2021(AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE )".

"Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); Disegno di legge: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE); Leggi regionali; varie ed eventuali".