Ue: von der Leyen, 'no ok a Pnrr se non in linea con raccomandazioni'

15 settembre 2021 a

Strasburgo, 15 set. (AdnKronos) - Nel regolamento della Recovery and Resilience Facility è chiaramente previsto che "le raccomandazioni specifiche per Paese devono essere attuate nel meccanismo di riforma" previsto nei Pnrr. Pertanto, "se l'indipendenza della giustizia è nelle raccomandazioni, dobbiamo vederla nelle riforme. Finché non c'è, non possiamo concludere" l'approvazione del piano. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Strasburgo, riferendosi, senza nominarlo esplicitamente, al Pnrr della Polonia, da tempo bloccato. "Se nelle raccomandazioni c'è la lotta alla corruzione" come è il caso dell'Ungheria (anch'esso bloccato e anche in questo caso von der Leyen non l'ha nominata esplicitamente), vogliamo vederla nei piani, altrimenti non possiamo" validare il piano, ha concluso.