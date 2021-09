Ue: Pancalli, 'da Europarlamento riconoscimento a Bebe Vio come persona e a sport paralimpico'

15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Bebe Vio ha vissuto una giornata fantastica come sono forse tutte le sue giornate, il riconoscimento che le è stato tributato oggi all'Europarlamento è personale per quello che rappresenta, la sua storia e la sua energia, ma anche un riconoscimento per lo sport e lo sport paralimpico". Il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commenta così all'Adnkronos l'invito della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per la campionessa paralimpica alla riunione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.