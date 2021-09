Supermicro presenta la Rack Plug and Play Cloud Infrastructure con test e convalida di accesso remoto gratuiti

15 settembre 2021 a

La soluzione di rack totale per i container di classe Enterprise Kubernetes, basata su RedHat OpenShift, offre la semplicità chiavi in mano del cloud computing con un risparmio sui costi dell'infrastruttura on-premise fino al 70%*

SAN JOSÉ, California, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, ha annunciato un programma gratuito di test e convalida dell'accesso remoto: Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure. La soluzione Rack Plug and Play Cloud Infrastructure di Supermicro elimina il peso della progettazione e dell'implementazione di una soluzione cloud personalizzata in-house con una configurazione totale a livello di rack preconfigurata e preconvalidata con il server, il software, lo storage, la rete e i servizi per un'infrastruttura cloud di livello mondiale. Con il programma JumpStart di Supermicro, gli utenti possono eseguire test di accesso remoto e convalida per i propri carichi di lavoro sulla soluzione cloud prima dell'implementazione.

Poiché un maggior numero di clienti sente il peso dell'aumento dei costi dell'hosted cloud, molti cercano di riportare i carichi di lavoro del cloud su un'infrastruttura interna a costi inferiori. Tuttavia, vogliono evitare la necessità di realizzare una soluzione in-house personalizzata. Supermicro, in collaborazione con RedHat e Intel, ha lanciato una soluzione chiavi in mano che consentirà ai clienti di creare un'infrastruttura cloud scalabile in giorni anziché in settimane o mesi. La configurazione di base può essere acquistata direttamente o può essere noleggiata per circa $3.000 al mese1. Il modello flat-fee elimina gli oneri di utilizzo imprevisti: più lo si utilizza, più si risparmia.

"Il programma Rack Plug and Play Cloud Infrastructure di Supermicro fornisce costi e prestazioni rivoluzionari per l'azienda di oggi" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Sono disponibili sistemi rack pronti all'uso, completamente assemblati e convalidati, tra cui hardware e software, che consentono un'implementazione rapida e velocizzano l'utilizzo dei sistemi online. Questo programma consente ai clienti di risparmiare tempo e fatica di progettazione. La nostra ultima iniziativa JumpStart sfrutta le CPU Intel, la memoria persistente Intel Optane, l'archiviazione NVMe All-Flash e il networking da 100 GbE per prestazioni di livello mondiale. Con la piattaforma di container OpenShift di RedHat e la configurazione gratuita di test e convalida di accesso remoto JumpStart, i clienti possono iniziare immediatamente la transizione verso il cloud on-premise efficiente e scalabile."

La configurazione JumpStart di Supermicro è un'opzione entry-level del portafoglio completo delle soluzioni Rack Plug and Play Cloud Infrastructure di Supermicro che includono prestazioni aggiuntive, modularità, alta capacità e design estremi. Queste soluzioni chiavi in mano includono il rack, il cablaggio, l'alimentazione e l'infrastruttura di raffreddamento per semplificare l'implementazione delle soluzioni su larga scala. È in grado di supportare centinaia di istanze e container con un TCO migliore fino al 70%* rispetto alle offerte cloud ospitate.

"Red Hat OpenShift è la principale piattaforma Kubernetes e fornisce una maggiore coerenza su qualsiasi infrastruttura per costruire, implementare e gestire meglio le applicazioni su larga scala", ha dichiarato Joe Fernandes, vice presidente e general manager Core Cloud Platforms, Red Hat. "Combinando la potenza di OpenShift con i processori Intel e la soluzione di infrastruttura cloud di Supermicro, le organizzazioni possono ridurre i costi e non solo supportare i requisiti di carico di lavoro immediato, ma anche affrontare meglio i requisiti di crescita futura secondo necessità su sistemi più sofisticati. Siamo lieti di collaborare con Supermicro e Intel per aiutare i clienti in tutto il cloud ibrido open".

"Intel sta collaborando con Supermicro per rendere disponibile un cluster di sistemi completamente configurato e pronto all'uso con i più recenti processori Intel Xeon per il test di soluzioni software innovative" ha dichiarato Rose Schooler, Corporate Vice President, Global Data Center Sales di Intel. "I nostri processori scalabili Intel Xeon di terza generazione con acceleratori IA integrati consentono lo sviluppo di una nuova classe di applicazioni, che offrono prestazioni eccezionali".

Con il programma di accesso remoto gratuito JumpStart di Supermicro, i clienti di Supermicro possono iniziare immediatamente a convalidare e confrontare le loro applicazioni, consentendo un'esperienza pratica con la soluzione. Accedere al programma è semplice e veloce. Utilizzando il portale JumpStart di Supermicro, le parti interessate possono registrarsi e accedere alla soluzione attraverso un portale sicuro.

Portafoglio prodotti

La configurazione JumpStart di Supermicro si basa su un sistema BigTwin® 2U a 4 nodi multi-nodo con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione per un massimo di 320 nuclei, 16 TB di memoria, 736 TB di archiviazione All-Flash NVMe PCI-E 4.0 per sistema, oltre a tre sistemi 1U Ultra, supporta fino a 1,1 PB di archiviazione All-Flash NVMe PCI-E 4.0, switch 100 GbE per NVMe-oF e uno switch 25 GbE che offre prestazioni di rete di dati e archiviazione superiori per l'archiviazione in loco degli oggetti. Si tratta di una versione ridimensionata dell'architettura di riferimento Supermicro Red Hat® OpenShift, una soluzione ad alta densità. La soluzione si basa su Red Hat OpenShift, la piattaforma leader del settore Kubernetes. Ulteriori configurazioni della Rack Plug and Play Cloud Infrastructure di Supermicro sono disponibili e ottimizzate per efficienza, scala e prestazioni costruite su piattaforme Ultra, SuperBlade®, CloudDC ed edge computing di Supermicro.

Maggiori informazioni si ottengono partecipando al nostro webinar con i rappresentanti di Supermicro, Intel e Red Hat, in modalità live od on-demand,"Build a Turn-Key Cloud with Cost Optimized Rack Plug-N-Play Cloud Infrastructure" (Costruire un cloud chiavi in mano con un'infrastruttura cloud plug-and-play economicamente ottimizzata.)

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

