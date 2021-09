Salone Risparmio: al via 11esima edizione con 5.300 partecipanti, oltre metà in presenza (2)

15 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Il fatto che questa rassegna torni a tenersi in presenza è un'ulteriore conferma del percorso di ritorno alla normalità e di graduale ripresa non solo economica”, ha osservato il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, sottolineando come “il Salone del Risparmio sia un momento importante non solo per l'industria del risparmio gestito ma per tutti i partecipanti del mercato finanziario: fondamentale il ruolo di ponte tra finanza e risparmio, crescita, innovazione e creazione di mondi sostenibili, inclusivi e prosperi”.

Sul tema della sostenibilità umana e del riconoscimento valoriale delle organizzazioni è intervenuto nel suo keynote speech Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale e autore del best seller “Reinventing Organizations”. Laolux ha ricordato dal palco del Salone del Risparmio quanto “il nostro attuale modello di organizzazione e gestione aziendale, quello che ci viene insegnato nelle business school, non possa più essere considerato valido”. E ha aggiunto: “C'è un crescente movimento di organizzazioni che stanno mettendo da parte il loro vecchio modello di gestione e adottano forme di collaborazione veramente produttive, profonde e mirate. È da queste che possiamo imparare”.