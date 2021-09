Roma: Calenda, 'vorrei Bertolaso commissario e vice sindaco al decoro urbano'

15 settembre 2021 a

a

a

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Io alleato con i Cinquestelle? I Cinque Stelle sono arrivati al governo e pur di restarci sono disposti a votare qualsiasi cosa. E il Pd li segue, come per esempio sul reddito di cittadinanza. Non farò accordi con loro, in nessun caso". Lo dice Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma in un'intervista a 'Chi'.

"Tra le prime cose da fare a Roma c'è un piano di pulizia straordinaria, partendo da 5 mila nuovi spazzini presi tra coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Il termovalorizzatore dell'Acea. La revisione generale della metropolitana. E soprattutto vorrei subito Guido Bertolaso commissario straordinario e vicesindaco al decoro urbano. L'ho detto che chiamo soltanto i migliori”, ha detto ancora Calenda.