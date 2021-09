Referendum: Ceccanti-Parrini, 'depositata pdl per anticipo controllo Consulta su firme'

15 settembre 2021 a

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Nella giornata di oggi depositeremo una proposta di legge ordinaria su cui chiediamo il consenso a tutti parlamentari. Si tratta dell'anticipo del controllo della Corte costituzionale dopo le prime centomila firme raccolte su un quesito”. Lo dichiarano il deputato del Pd Stefano Ceccanti, presidente del Comitato per la Legislazione e capogruppo Pd in I commissione della Camera, e il senatore Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

“Varie cause, a partire dalle semplificazioni introdotte nella raccolta delle firme, stanno portando ad un considerevole aumento delle richieste di referendum abrogativo. Di per sé la crescita della partecipazione, anche grazie all'eliminazione di ostacoli burocratici, è una ricchezza per il sistema, anche per sollecitare il Parlamento a rispondere a domande della società -spiegano-. Tuttavia questi cambiamenti impongono anche un'attenta considerazione per possibili squilibri istituzionali".