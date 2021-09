Nucleare: Moratti, 'verde e sicuro sarebbe buona cosa per Lombardia e Italia'

15 settembre 2021 a

Milano 15 set. (Adnkronos) - "Un nucleare verde, sicuro, credo sarebbe una buona cosa, non solo per la Lombardia ma per l'Italia”. Così su Sky Tg24, Letizia Moratti, vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, ha commentato le parole del segretario della Lega Matteo Salvini secondo cui non ci sarebbe nessun problema nel mettere una centrale nucleare in Lombardia.

“Il nucleare - ha spiegato Moratti - ha fatto grandissimi passi avanti, adesso c'è un nucleare verde, un nucleare sicuro, personalmente credo sia anche il modo per non pagare bollette che continuano a crescere, siamo troppo dipendenti dall'estero per importare energia".