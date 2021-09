15 settembre 2021 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - Or Nirko, lo zio paterno di Eitan, è pronto ad andare in Israele per poter riportare a casa il piccolo di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Lo confessa ai giornalisti che da giorni presidiano la casa a pochi chilometri da Pavia. "E' la diplomazia che risolve queste cose, più velocemente del sistema giudiziario", dice ai tanti microfoni.