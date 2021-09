15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Per partecipare alla Leopolda 2021, dal 19 al 21 novembre, occorrerà il Green Pass. Stiamo organizzando tutto per rispettare le regole anti-Covid e tornare a una grande iniziativa politica in presenza.La Leopolda è un successo da dieci anni perché spalanca le porte a chi ha voglia di impegnarsi, di mettersi in gioco, di dire 'ci sono'. Vi aspettiamo!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.