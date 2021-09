Imprese: Serafini (Fideuram Ispb), 'fondamentale affiancare giovani imprenditori'

15 settembre 2021 a

a

a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - "La nostra volontà è contribuire alla nascita e allo sviluppo di sempre più imprese in grado di diffondere innovazione, operare con un approccio sostenibile e inclusivo, creare valore per tutti gli stakeholder nel tempo”. Lo ha detto Gianluca Serafini, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Ispb Asset Management Sgr, in occasione dell'evento Fideuram al Salone del Risparmio 'Dall'economia reale ai mercati finanziari internazionali, la testimonianza di due imprenditori di successo', con John Hyman, chief investment adviser di Telegram e con Silvio Campara, ceo di Golden Goose.

"Per noi è fondamentale affiancare i giovani imprenditori e offrire loro una consulenza finanziaria personalizzata ed esclusiva che permetta di bilanciare al meglio il rischio imprenditoriale e le scelte operate sul patrimonio personale", ha spiegato.

“Per questa edizione del Salone del Risparmio ho fortemente voluto con noi due eccellenti rappresentanti del mondo aziendale che hanno costruito realtà globali di successo in contesti d'incertezza e cambiamento. Storie a cui i nostri giovani talenti possano ispirarsi per partire o ripartire dopo questi due anni così complessi", ha concluso.