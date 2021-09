Doping: Wada esaminerà lo stato della cannabis nell'elenco delle sostanze proibite dal 2023

15 settembre 2021 a

Francoforte, 15 set. (Adnkronos) - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) esaminerà se la cannabis debba rimanere nell'elenco delle sostanze proibite dopo che il velocista americano Sha'Carri Richardson ha saltato i Giochi Olimpici di Tokyo dopo essere stato squalificato per essere risultato positivo alla sostanza. La Wada ha dichiarato che il suo comitato esecutivo "a seguito della ricezione di richieste da parte di un certo numero di parti interessate" ha approvato la decisione del gruppo consultivo di esperti dell'elenco di avviare una revisione scientifica dello stato della cannabis".

Tuttavia, ha chiarito che "la cannabis è attualmente vietata in competizione e continuerà ad esserlo nel 2022", quindi una eventuale modifica non entrerà in vigore prima del 2023. Richardson ha vinto i 100 metri alle prove olimpiche degli Stati Uniti ed è stata successivamente squalificata per 30 giorni dopo il suo test positivo. L'impatto positivo della cannabis sugli atleti è contestato dall'Istituto tedesco di biochimica di Colonia, che afferma che non migliorerebbe le prestazioni sportive ma potrebbe incoraggiare l'assunzione di rischi in determinati sport.