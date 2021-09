Covid: Leu, 'sì governo a nostro emendamento su lavoro agile fino a fine anno'

15 settembre 2021 a

Roma, 15 set (Adnkronos) - "Il governo ha finalmente dato parere positivo ad un nostro emendamento al Dl Green Pass che estende la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere il proprio lavoro in modalità agile fino al 31 dicembre 2021". Lo affermano i deputati di LeU firmatari dell'emendamento De Lorenzo, Stumpo, Dori, Fornaro.

"Si sana così una situazione che avrebbe messo di fronte ad un bivio tra salute e lavoro tutti quei lavoratori e lavoratrici a cui è riconosciuta una disabilità, a chi è in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio dovuta a immunodepressione o ad una serie di patologie croniche", proseguono.

"Lo Stato di emergenza al momento è prorogato fino al 31 dicembre mentre lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 ottobre 2021. Questa situazione andava sanata per evitare a persone fragili il rischio di un ritorno al lavoro in presenza. L'aver ripristinato la tutela per i lavoratori fragili è un ulteriore passo nella sorveglianza sanitaria nel contesto delle attività lavorative in fase pandemica e per la salvaguardia della salute. Lo stato italiano non lascia indietro nessuno, soprattutto i fragili", concludono i deputati di Leu.