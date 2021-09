15 settembre 2021 a

Ostrava, 15 set. - (Adnkronos) - L'Italvolley di Ferdinando De Giorgi vola in semifinale ai campionati europei. A Ostrava gli azzurri superano agevolmente per 3-0 la Germania con parziali di 25-13, 25-18, 25-19. L'Italia in semifinale sfiderà la Serbia a Katowice.