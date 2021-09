14 settembre 2021 a

a

a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il contagio zero non esiste. Dobbiamo accettare la necessità della dad nelle classi dove ci sono casi di contagio evitando chiusure generalizzate di tutte le scuole come avvenuto l'anno scorso. Va coinvolta solo la classe in quarantena". Lo dice intervenendo a Sky Tg 24 la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia.