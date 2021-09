Lombardia: da Regione 8,9 mln per sicurezza stradale

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha approvato una delibera che autorizza la spesa di 8,9 milioni di euro per il finanziamento di 231 interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. "Si tratta di enti ammessi al contributo regionale - evidenzia l'assessore regionale - ma inizialmente rimasti esclusi dal beneficio per esaurimento delle risorse del bando riservato ai Comuni con popolazione fino a 30mila abitanti e delle unioni di Comuni".

La delibera, oltre ad autorizzare lo scorrimento della graduatoria dei Comuni ammessi al contributo regionale, stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi al 30 settembre 2022.

"Questo stanziamento evidenzia, ancora una volta - conclude l'assessore - come Regione Lombardia sia particolarmente attenta alla sicurezza stradale e l'impegno a ridurre l'incidentalità. Il nostro obiettivo è anche quello di di promuovere la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica".