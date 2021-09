Italia-Germania: Draghi, 'nel 2020 scambi per 116 mld, motore manifatturiero Ue'

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Germania e Italia sono il motore manifatturiero dell'Unione europea. Dalle nostre fabbriche proviene circa metà della sua produzione industriale. Dalla meccanica ai mezzi di trasporto, siamo spesso un'unica catena del valore - segno tangibile dei vantaggi del mercato unico e dell'unione monetaria. La Germania è infatti il primo partner commerciale per l'Italia. Nel 2020, gli scambi tra i due Paesi ammontavano a 116 miliardi di euro, più di quanto valessero gli scambi dell'Italia con Stati Uniti e Cina messi insieme". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del videomessaggio per il 15esimo Forum economico Italo-Tedesco.

"La Germania commercia più con la Lombardia che con la Turchia - ha proseguito il presidente del Consiglio -. E l'Italia commercia più con la Baviera che con l'intera Polonia. La nostra prosperità e il nostro benessere dipendono in larga parte dall'essere uniti".