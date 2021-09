Incidenti: Varese, 14enne investito da auto, è grave

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Un ragazzo di 14 anni è stato investito a Solbiate Olona, comune in provincia di Varese. Intorno alle 16 il ragazzo stava percorrendo a piedi via Giuseppe Mazzini quando è stato travolto da un'auto. Nell'impatto, avvenuto all'altezza del civico 43, il minore ha riportato diverse lesioni: un trauma cranico, traumi al volto, al collo e al torace rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza. Il 14enne è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sull'incidente indagano i carabinieri.