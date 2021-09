Egitto: Verducci, 'governo agisca per rilascio Zaki'

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il Governo italiano agisca con determinazione e faccia tutto il possibile per il rilascio immediato di Patrick Zaki. C'è un pronunciamento del Parlamento per conferire a Zaki la cittadinanza italiana, il Governo dia seguito a questa indicazione. È il modo più forte per sostenere politicamente l'istanza di libertà di Zaki, vittima di una violenta, inaccettabile, interminabile persecuzione giudiziaria che ne mette a rischio la vita e che mortifica l'Italia e l'Europa dove egli ha scelto di studiare". Così in una nota il Senatore Pd, Francesco Verducci, primo firmatario della mozione approvata in Senato per il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki.