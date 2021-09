14 settembre 2021 a

a

a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "La Lega scelga che linea tenere. Noi siamo per l'estensione del Green pass nella misura in cui è uno strumento di libertà che ci permette di evitare nuove chiusure. La scuola per noi è vitale e fondamentale. E' necessaria" per garantire la didattica in presenza ai nostri ragazzi. Lo dice la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia intervenuta a Sky Tg24