Covid: Paita (Iv), 'inondata da insulti e minacce, non starò zitta'

14 settembre 2021 a

a

a

Roma, 14 set (Adnkronos) - “Oggi la mia pagina Facebook è stata inondata di insulti e minacce. A causa un'interminabile sequenza di espressioni irriferibili sono stati dei post a favore dei vaccini e sulla ripartenza scolastica”. Lo dice Raffaella Paita, deputata di Italia viva.

“Il mio non è, purtroppo, che l'ennesimo caso di persona che le orde digitali No Vax e No Green pass vorrebbero mettere a tacere. Molti dei leoni da tastiera che mi hanno presa di mira scrivono infatti ‘stai zitta'. Io, invece, non starò affatto zitta. Non solo continuerò la mia battaglia a favore dei vaccini e perché i controlli dei green pass sui mezzi pubblici. Ovvero, le misure che possono permettere davvero all'Italia di ripartire. Certo, il clima che è stato creato attorno ai vaccini, anche grazie alla pericolosa ambiguità di alcune forze politiche, è un clima pericoloso e antidemocratico. E' questo è vergognoso e inaccettabile”, conclude.