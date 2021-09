Covid oggi Piemonte, 204 contagi: bollettino 14 settembre

14 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Sono 204 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 14 settembre 2021. Si registrano altri 5 morti. Da ieri sono 22.851 i tamponi eseguiti, il tasso di positività è di 0.9%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 379.638, di cui 31.045 Alessandria, 17.996 Asti, 11.968 Biella, 54.794Cuneo, 29.559 Novara, 202.283 Torino, 14.192 Vercelli, 13.560 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.565 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.676 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sale invece a 11.738 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( - 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 201 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.416.