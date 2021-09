Covid: Monti (Lega), 'Lombardia sta vincendo battaglia, pronti per terza dose'

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - “La Lombardia è al primo posto per numero di vaccinati. Oltre l'80% delle persone sopra i 12 anni ha completato la seconda dose e ci stiamo preparando per la terza dose. Un risultato positivo, che dimostra come la sanità lombarda sia un'eccellenza in grado di tutelare la salute dei propri cittadini”. Lo afferma Emanuele Monti, esponente della Lega e presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia, commentando i dati sulla campagna vaccinale.

“Come ribadito dal presidente Attilio Fontana -conclude Monti- a fine settembre saremo pronti a dare il via alla campagna per la terza dose, con priorità per i soggetti fragili e con patologie. L'efficienza lombarda non ha bisogno di altre parole, è tutta qui nei fatti”.