Calcio: Pioli, 'Ibra avrebbe giocato dal 1', dispiace per lui ma torna presto'

Milano, 14 set. - (Adnkronos) - "Zlatan sarebbe sceso in campo dal primo minuto, però un'infiammazione al tendine può capitare dopo quattro mesi di stop. Speravamo che l'infiammazione gli permettesse di giocare, ci ha provato ma aveva dolore. Inutile prendere rischi, abbiamo tante altre partite oltre domani". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Liverpool in merito all'assenza di Zlatan Ibrahimovic.

"Io penso a un Milan con Zlatan, è quello che vogliamo tutti -aggiunge Pioli-. Abbiamo tante soluzioni valide, queste improvvise defezioni fanno parte del gioco ma siamo preparati bene. Sceglierò tra Rebic e Giroud chi inizierà, ma siamo coperti. Dispiace per Zlatan, lo rivedremo presto".