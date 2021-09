Calcio: Inzaghi, 'il passato non conta, vogliamo passare il girone'

14 settembre 2021 a





Milano, 14 set. - (Adnkronos) - "Quello che è stato, compreso l'anno scorso, è il passato. Abbiamo una grandissima occasione per scrivere il presente, sarà un girone complicato ma vogliamo andare avanti". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. "Lo sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo, ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà, abbiamo recuperato bene da Genova e cercheremo di prepararci al meglio", aggiunge il tecnico nerazzurro.