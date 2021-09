Calcio: Champions, Villarreal-Atalanta 2-2, Gosens decisivo

14 settembre 2021 a

Villarreal, 14 set. (Adnkronos) - L'Atalanta conquista un buon punto in trasferta all'esordio in Champions League in Spagna con il Villarreal. La squadra di Gasperini pareggia 2-2 con i sottomarini gialli alla terza Champions di fila giocata grazie a Gosens nel finale. I nerazzurri passano subito in vantaggio al Madrigal al 6' con Freuler ma poi sprecano il vantaggio subendo due gol in uscita dalla difesa. Al 39' nel approfitta Manu Trigueros e al 73' Danjuma ribaltando la situazione. L'Atalanta non ci sta e all'83' Gosens riporta il punteggio in parità. Poco dopo il Villarreal resta in dieci per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Coquelin, ma nel forcing finale i nerazzurri non trovano la via per il successo, anzi rischiano la beffa nel finale ma è determinante Musso su Gerard Moreno.