Tariffe: Misiani, 'Pd chiede a governo di intervenire contro caro bollette'**

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il caro bollette è una mazzata per le famiglie e le imprese e rischia di compromettere la ripresa. Come Pd chiediamo al governo di stanziare le risorse necessarie per tutelare i consumatori dagli aumenti di elettricità e gas. L'impennata senza precedenti delle bollette energetiche conferma la necessità di rafforzare gli strumenti per rendere socialmente sostenibile la transizione ecologica". Lo scrive Antonio Misiani, responsabile Economia della segreteria Pd, su Fb.

"Paesi come Spagna e Germania stanno varando iniziative legislative per rimodulare le voci della fattura energetica degli utenti finali, spostando parte degli oneri di sistema ad altre fonti di finanziamento. Affrontare in via strutturale questo nodo è sempre più urgente anche in Italia".

"In prospettiva, l'accelerazione degli investimenti sulle energie rinnovabili è la via maestra per calmierare l'impatto sul costo finale dell'aumento del prezzo di gas e petrolio e risparmiare sulle importazioni di energia. Il decreto semplificazioni bis, recentemente convertito in legge dal Parlamento, è intervenuto per snellire le procedure che regolano l'installazione delle rinnovabili. Andare avanti con grande determinazione su questa strada è decisivo per raggiungere l'obiettivo di portare al 70 per cento la quota delle rinnovabili entro il 2030".