Supermicro amplia il portafoglio complessivo di prodotti offrendo piattaforme Nutanix NX per soluzioni ibride multi-cloud

13 settembre 2021 a

a

a

Supermicro consolida il rapporto strategico di lunga data con Nutanix offrendo le soluzioni Nutanix NX basate su sistemi Supermicro Ultra e BigTwin attraverso il programma Partner Nutanix Elevate

SAN JOSÉ, California, 13 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel settore dell'informatica aziendale, dello storage, delle soluzioni di networking e della tecnologia di green computing, entra a far parte del programma Nutanix Elevate Partner. Questa collaborazione ampliata aiuterà ulteriormente i clienti a implementare, gestire e scalare la propria infrastruttura fornendo soluzioni hardware e applicazioni ottimizzate per soddisfare la crescente domanda del mercato per soluzioni multi-cloud ibride.

"Con 28 anni di esperienza nel campo del design, della produzione e dell'assistenza, Supermicro collabora a stretto contatto con Nutanix da oltre un decennio, e insieme abbiamo realizzato molti primati del settore", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "I nostri sistemi BigTwin sono diventati la piattaforma de-facto per l'infrastruttura iperconvergente (HCI), e la maggior parte dei clienti di Nutanix utilizza attualmente hardware per server Supermicro. Per offrire ancora più valore al mercato, Supermicro sta ora entrando a far parte del programma Nutanix Elevate Partner per fornire soluzioni ibride multi-cloud basate sulle nostre piattaforme Ultra e BigTwin di ultima generazione X12 e garantire prestazioni più elevate su larga scala con tempi di consegna più brevi".

Il programma Nutanix Elevate per rivenditori è diverso rispetto ai programmi partner tradizionali. Pone infatti l'accento sulle capacità e sulle competenze dei partner per vendere e supportare il portafoglio Nutanix. In qualità di partecipante iscritto, Supermicro ottiene assistenza per le vendite e prezzi standardizzati attraverso la rete esistente di partner di distribuzione di Nutanix che gli consente di vendere soluzioni di questa azienda alla propria clientela.

"Il mercato riconosce Nutanix come leader del settore che vanta un'offerta di soluzioni senza pari", ha dichiarato Tarkan Maner, Responsabile commerciale di Nutanix. "Con l'aggiunta di Supermicro come Partner Nutanix Elevate, siamo in grado di offrire ai clienti ancora più flessibilità e competenze attraverso l'organizzazione go-to-market di Supermicro".

La collaborazione va ora ben oltre il portafoglio di prodotti integrati. Ad esempio, Supermicro è attualmente autorizzata a rivendere la linea di elettrodomestici Nutanix NX. Questi sistemi sono basati sulle piattaforme Supermicro X12 Ultra e BigTwin® alimentate da processori scalabili Intel Xeon diterza generazione con acceleratori di IA integrati e archiviazione NVMe all-flash opzionale, che consentono ai clienti di selezionare sistemi adeguati per le prestazioni e le capacità necessarie per i loro carichi di lavoro.

Con questo nuovo accordo, Supermicro può offrire ulteriori tecnologie Nutanix alla sua base clienti globale, consentendo l'adozione di ambienti ibridi multi-cloud. I clienti riceveranno assistenza direttamente dal reparto assistenza clienti di Nutanix. Inoltre, questa estensione della partnership offrirà alle due aziende la possibilità di accelerare l'approvvigionamento e l'implementazione delle soluzioni Supermicro e Nutanix con efficacia da tempo comprovata sul mercato. Molti carichi di lavoro in vari settori trarranno vantaggio da questa partnership e dalla soluzione Nutanix, tra cui analytics, VDI, Remote Office/Branch Office, database e applicazioni mission-critical.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg