SIFI E Parco Botanico Radicepura Supportano Un Bando Per La Realizzazione Di Un'area Verde A Basso Impatto Ecologico Ed Alta Valenza Sociale

13 settembre 2021 a

a

a

Al via la Call for Ideas "Keep Alive the Sense of Wonder" per la realizzazione di un'area verde e un parco educativo all'interno degli spazi della SIFI ad Aci Sant'Antonio.

CATANIA, Italy, 13 settembre 2021 /PRNewswire/ -- SIFI SpA, azienda farmaceutica leader in oftalmologia in collaborazione con Parco Botanico Radicepura, è lieta di annunciare il bando internazionale "Keep Alive the Sense of Wonder", per la realizzazione di un'area verde ed un parco educativo all'interno degli spazi della SIFI ad Aci Sant'Antonio.

La particolare posizione della sede di SIFI all'interno del Parco dell'Etna è uno stimolo ulteriore per l'Azienda per intensificare il proprio impegno nella conservazione e miglioramento del territorio: con il bando annunciato insieme a Radicepura si vogliono generare impatti ecologici e sociali positivi, selezionando con l'aiuto di una Giuria Artistica e di una Giuria Tecnica il miglior progetto possibile proposto da professionisti del paesaggio provenienti da tutta Europa.

La progettazione dell'area verde prevede tra l'altro la realizzazione di un sistema di subirrigazione che permetta lo sfruttamento e il riciclo delle acque reflue, un tema molto caro all'azienda che da anni investe nella riduzione dell'impatto ambientale delle proprie attività industriali.

"La sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale d'impresa sono valori in cui la SIFI ha sempre creduto", ha dichiarato Fabrizio Chines, Presidente e Amministratore Delegato SIFI. "Lavorare con un'eccellenza del nostro territorio, quale il Parco Botanico Radicepura, è un piacere e stimolo ulteriore al miglioramento della nostra performance in ambito ESG (Environment, Social & Governance), recentemente premiata da SDA Bocconi con l'Innovation and Sustainable Best Performance Award."

"Keep Alive the Sense of Wonder" il tema della Call, richiama gli obiettivi della SIFI ed invita a mantenere vivo un senso di meraviglia proprio come il luogo in cui i progettisti sono invitati a realizzare il loro progetto, ai piedi del più grande e maestoso vulcano d'Europa.

"Il Parco botanico Radicepura nasce con l'obiettivo di promuovere i valori dell'ecosostenibilità e della biodiversità del paesaggio, in particolar modo il Paesaggio Mediterraneo." Ha dichiarato Mario Faro CEO di Radicepura Siamo lieti di collaborare nuovamente con un'azienda quale la SIFI che ha sempre sposato le nostre cause in una lotta comune per la salvaguardia dell'ambiente, come recita il motto aziendale della SIFI è necessario mantenere sempre vivo il senso di meraviglia, proprio come la natura sa regalare. Siamo certi che questa sarà un'importante occasione di crescita per i paesaggisti che si vorranno cimentare con la progettazione."

Il bando è aperto dal 13 settembre 2021. La selezione è bandita su scala internazionale come concorso aperto di idee. La candidatura va inviata esclusivamente online, dopo la registrazione, sul sito https://www.radicepurafestival.com/seguendo le istruzioni riportate, entro il termine del 31 gennaio alle ore 12.00. La partecipazione è gratuita.

RADICEPURA

Radicepura è un parco botanico, sede dell'omonima Fondazione, che intende diffondere un manifesto green della contemporaneità ed essere istanza etica ed artistica di una nobile e culturale valorizzazione del territorio. Un parco botanico che intende esaltare la natura come motore di sviluppo del mondo intero attraverso iniziative, eventi, suggestioni culturali che veicolino messaggi sostenibili e universali. Per informazioni: [email protected] - tel. 095.964154

SIFISIFI è un'azienda leader nel settore oftalmico, con sede in Italia, specializzata nella cura degli occhi dal 1935. SIFI sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oftalmiche. SIFI è pienamente impegnata attraverso la sua ricerca e sviluppo a migliorare la qualità della vita dei pazienti, esportando in più di 20 paesi nel mondo con una presenza diretta in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia. Dal giugno 2015 SIFI è partecipata dal Private Equity 21 Invest, con l'obiettivo di supportare la strategia di progressivo sviluppo internazionale del gruppo. Per maggiori informazioni www.sifigroup.com

Link Call for Ideas

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Contact Details:[email protected] 095.964154