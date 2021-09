Scuola: Letta, 'mai più Dad, ma serve serietà e massimo impegno'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set (Adnkronos) - "Un grandissimo in bocca a lupo ai nostri studenti. Per tutti penso sia bellissimo rivedere gli studenti in classe e per gli studenti essere in classe e rimanerci". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Ripenso alle mattinate della sveglia per mettersi in pigiama davanti a uno schermo e passare la mattinata davanti a uno schermo. Spero sia qualcosa dietro alle spalle che non torni mai più -ha sottolineato il segretario del Pd-. Ma c'è bisogno di serietà e anche dell'impegno, per quanto ci riguarda, a fare di più, il massimo per evitare di ritornare in Dad e mantenere la presenza".