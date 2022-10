13 settembre 2021 a

a

a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Quando si declama solo in tv si diventa ci si da la parvenza del risolutore dei problemi come Salvini sull'immigrazione: tiene qualche giorno i migranti in mare, poi sbarcano i problemi sono rimasti lì". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica sottolineando come la ministra Luciana Lamorgese sia "una competente, un'esperta del settore".