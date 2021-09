M5S: Conte, 'ora chiara e forte identità'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Il M5S è stato capace di intercettare un movimento di protesta senza una forte identità politica e qualcuno è rimasto disorientato. Per questo in questo nuovo passaggio abbiamo elaborato una Carta dei principi e dei valori che chiunque si vuole iscrivere al M5S deve sottoscrivere. Il M5S con questa forte e chiara identità riesce a dare una maggiore forza ai principi" originari "come la legalità". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4.