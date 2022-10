LoJack, con CalAmp iOn piattaforma fleet intelligence per gestione real time veicoli e risorse mobili

13 settembre 2021 a

a

a

Milano, 13 set. (Labitalia) - LoJack, Gruppo CalAmp, società di intelligenza connessa che aiuta le persone e le aziende a lavorare in modo più smart, leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha lanciato oggi sul mercato italiano l'innovativa piattaforma CalAmp iOn by LoJack. La soluzione completamente integrata per la gestione del parco veicoli e delle risorse mobili, aiuta gli operatori dei settori flotte, trasporti e dell'industria a ridurre i costi, ad aumentare l'efficienza operativa e a migliorare la sicurezza della flotta.

Quanti oggi operano con strumenti di gestione delle risorse e delle flotte ben conoscono la difficoltà nell'ottenere il report giusto o di accedere rapidamente a dati strategici che portano valore alla propria azienda. Messo a punto grazie a una consolidata esperienza nel settore della telematica e sulla base di analisi condotte con operatori del mondo flotte, CalAmp iOn by LoJack fornisce informazioni in tempo reale su dati strategici relativi ai veicoli, ai conducenti, alle risorse e alle attrezzature che consentono di prendere decisioni informate in grado di semplificare le operazioni della flotta.

Le informazioni accessibili dalla piattaforma consentono ai gestori delle flotte per migliorare diversi aspetti. - L'efficienza del flusso di lavoro: grazie a dashboard intuitive e alla stratificazione delle mappe si fornisce una visione complessiva dell'intera flotta e della forza lavoro, consentendo agli operatori di gestire in modo proattivo le operazioni da pc, tablet o smartphone.

- La sicurezza, con accesso a rapporti ed alert che richiedono un intervento immediato per affrontare situazioni critiche, come guasti del veicolo, comportamenti di guida pericolosi e incidenti.

- Il risparmio sui costi: il software mette gli operatori in condizione di ridurre i costi del carburante e delle riparazioni attraverso la gestione intelligente delle manutenzioni; attraverso il servizio con ion tag, inoltre, avvisa i conducenti quando un'attrezzatura è stata dimenticata; l'utilizzo del geofence intorno agli uffici consente poi di rilevare ingressi e uscite, automatizzando la gestione di orari e presenze.

- La visibilità di tutti gli asset strategici, delle condizioni stradali, del meteo, del traffico e di altri indicatori rende i flussi di lavoro operativi più fluidi, efficienti e sicuri.

Con il software di business intelligence CalAmp iOn by LoJack, i gestori delle flotte sanno esattamente dove si trovano le loro risorse e le possono allocare rapidamente sul campo. Poiché la piattaforma CalAmp iOn unisce il monitoraggio della flotta con le informazioni di Esri ArcGIS (provider mondiale nelle soluzioni geospaziali, nella geolocalizzazione e nei sistemi informativi geografici), gli operatori avranno accesso a dati accurati ed essenziali che possono migliorare in modo misurabile le loro operazioni, la redditività e salvare vite umane.

“CalAmp - ha affermato Maurizio Iperti, senior vice president di LoJack Emea e amministratore delegato di LoJack Italia - ha alle spalle decenni di esperienza nelle tecnologie di intelligenza connessa che migliorano la gestione, l'efficienza e la sicurezza di flotte e asset. Lanciando CalAmp iOn, siamo convinti di mettere tale esperienza al servizio di un'ampia gamma di operatori in tutta Italia per aiutarli a prendere decisioni, in modo smart, che semplificheranno le loro operazioni e guideranno le aziende verso un maggiore valore di mercato".

“Abbiamo parlato - ha sottolineato Jeff Clark, senior vice president of product management and user experience design in CalAmp. con numerosi team dei settori flotte e logistica a livello mondiale e condotto analisi di mercato approfondite per determinare in che modo i gestori delle flotte devono ottimizzare le loro risorse ed è emerso un punto dolente: ci vogliono troppi clic ed è difficile trovare i dati necessari per prendere decisioni in tempo reale che migliorano i profitti. Ora abbiamo creato per i nostri clienti un'interfaccia utente semplificata, ricca di dati e intuitiva, in modo che i gestori di flotte e logistica italiani possano migliorare l'efficienza operativa quotidiana e condividere tale valore con i propri clienti".

CalAmp iOn è stato selezionato da Equipment today come uno dei 50 migliori nuovi prodotti del 2020 e ha ottenuto il premio 2021 Evolution product of the year award da iot evolution world. CalAmp iOn Vision si è inoltre assicurato il premio 2020 IoT evolution product of the year award da Iot evolution world.