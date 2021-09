L'importanza della Reliability e del Maintenance Consulting per le aziende

13 settembre 2021 a

(Lucca, 13 settembre 2021) - Lucca, 3 settembre 2021 - La società si evolve con una rapidità che mai la nostra civiltà aveva conosciuto in passato. A partire dall'industrializzazione del nostro mondo, l'evoluzione ha portato a una crescita esponenziale da tantissimi punti di vista, con una accelerazione senza precedenti. Ma è negli ultimi due decenni che tutto è cambiato radicalmente, e che la realtà intorno a noi tende a modificarsi quasi quotidianamente, e rimanere al passo con i tempi e con tutte le nuove scoperte appare quasi impossibile. Ovviamente facciamo riferimento principalmente al mondo digitale, nato soprattutto con l'invenzione del web e la diffusione capillare degli smartphone e della tecnologia mobile, che ci ha reso una civiltà in perenne connessione.

La manutenzione meglio della sostituzione

In questo nuovo contesto ci siamo anche abituati, purtroppo, a un concetto di usa e getta che ormai appartiene anche agli strumenti e ai device digitali, per i quali spesso appare più conveniente la sostituzione con un apparecchio più innovativo piuttosto che la scelta di riparare e ripristinare. È noto a tutti il concetto di obsolescenza programmata, che prevede per i nostri dispositivi una vita utile di pochi anni, per poi essere superati. Ma questo concetto non vale di norma per le macchine e gli impianti industriali, e ISE (

La manutenzione in ambito industriale

Questa tendenza alla sostituzione piuttosto che alla manutenzione è ormai entrata di prepotenza nel nostro quotidiano, soprattutto per gli apparecchi di uso comune: i telefonini, i televisori e tutto quello che, come il mercato spesso ci dimostra, conviene sostituire piuttosto che aggiustare. Così non è in ambito industriale, dove gli elevatissimi costi dei macchinari e delle strutture fanno sì che un obiettivo primario deve essere quello di garantire che questi ultimi abbiano un funzionamento sempre performante, la capacità di essere efficaci costantemente per poter assicurare alti standard, mantenere una produzione di qualità sempre eccellente, e soprattutto non dover affrontare importantissimi costi in casi di malfunzionamento che prima o poi, con una scarsa manutenzione, si paleseranno e saremo costretti ad affrontare efficacemente e nel più breve tempo possibile.

Reliability e Maintenance Consulting

Mai sentito parlare di Reliability e Maintenance Consulting? La manutenzione di ogni stabilimento è una scelta fondamentale per permettere ad una azienda di essere sempre performante e di ottenere grandi risultati e soprattutto mantenere una efficienza costante da molti punti di vista. Ma procediamo con ordine: rivolgersi a società specializzate in Reliability e Maintenance Consulting vuol dire effettuare una scelta prospettica fondamentale, poiché ci consente di prenderci cura dei nostri macchinari e quindi della nostra produzione, prevenendo e prevedendo possibili malfunzionamenti prima che accadano, e soprattutto assicurandosi la capacità di intervenire in tempo e prima che sia troppo tardi. I vantaggi sono evidenti: da un punto di vista produttivo, la nostra azienda avrà garantita in questo modo una produttività sempre al top. Inoltre, questo garantirà la possibilità di non dover interrompere il proprio ciclo produttivo o, comunque, di poter intervenire nel più breve tempo possibile ripristinando il funzionamento dei nostri apparati. Ultimo, ma senza dubbio non meno rilevante, c'è da considerare l'aspetto economico: prendersi cura delle proprie apparecchiature e mantenerle perennemente in buono stato ci consente, nel medio periodo, di preservarle e allungare la loro vita, abbattendo i costi derivanti dai danni che possono essere causati da una manutenzione poco attenta o superficiale.

