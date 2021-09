Green pass Italia, Andreoni: "Non facciamo come Gran Bretagna"

13 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il governo di Boris Johnson sembrerebbe voler rinunciare a introdurre il Green Pass in Gran Bretagna, "una scelta che è certamente pericolosa". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). L'infettivologo sottolinea che "stiamo vedendo tante persone non vaccinate ricoverate con una malattia Covid molto grave, quindi è auspicabile che il Governo non imiti la scelta di Johnson".

"Il Regno Unito è stato sempre molto liberale nell'approccio agli strumenti per combattere la pandemia - ricorda Andreoni - Scelte che poi hanno portato a lockdown anche molto lunghi. E' probabile che questo passo indietro sul Green punti ad ottenere una immunità legata all'infezione naturale, ma questo è certamente è pericoloso".

"Mentre il Green pass - evidenzia l'esperto - si è rivelato un ottimo strumento per spingere le vaccinazioni nelle fasce giovani e in chi era meno convinto".