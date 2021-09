Governo: Conte, 'su dl sicurezza compromesso con Salvini, Draghi non li fa? più bravo di me'

13 settembre 2021 a

a

a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Alla fine dell'esperienza del Conte 1, io quando feci quel discorso al Senato non fu un discorso di rancore ma per spiegare in Parlamento le ragioni e la cause della crisi". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4. "Fu un discorso per me di verità e non immaginavo assolutamente che ci fossero le condizioni per il Conte 2". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4.

"I decreti sicurezza mi furono portati da Salvini e discutemmo molto, per me c'erano delle cose inaccettabili e venne modificato. Ci sono compromessi... ". Mario Draghi non sembra faccia molti compromessi... "Evidentemente è più bravo di me".

"Io con Salvini -aggiunge- non ho problemi personali ma sulle politica della migrazione non ha aiutato molto e neanche lo ha fatto sul piano europeo".