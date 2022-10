13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Io non ho lavorato nelle segrete stanze per costruire maggioranza alternative, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto in Parlamento. Manina esterne? Non faccio il complottista, so solo che una forza politica" si è tirata fuori dalla maggioranza. Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica.