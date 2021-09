Giustizia: Sisto, 'ddl penale in Aula Senato entro primi di ottobre'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Dopo la riunione di mercoledì, entrerà nel vivo la discussione del ddl penale in Commissione Giustizia al Senato. Salvo diversa statuizione del presidente della Commissione, la prossima settimana dovrebbe iniziare il voto degli emendamenti per poi approdare in Aula entro i primi giorni di ottobre, e comunque al più presto". Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, nel corso di un incontro all'Università degli studi di Ferrara.

"Sul testo della riforma dell'ordinamento giudiziario che è in Commissione Giustizia alla Camera - ha proseguito - non ci sono ancora gli emendamenti governativi. L'obiettivo principale di questa riforma, in ogni caso, non può che essere quello di garantire efficienza, terzietà, meritocrazia e trasparenza alla magistratura, in tutte le sue angolature: giudiziarie, amministrative e di progressione di carriera", ha concluso.