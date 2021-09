F1: Raikkonen, 'sto bene, ci vediamo al prossimo Gp'

13 settembre 2021 a

a

a

Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Kimi Raikkonen è pronto a riprendersi il suo posto in Alfa Romeo in quella che è l'ultima stagione della sua carriera in Formula 1. Dopo la positività al Covid riscontrata prima del Gp d'Olanda e il forfait anche per il weekend di Monza, il pilota finlandese è pronto a tornare a Sochi, per il prossimo appuntamento del calendario. In Russia si correrà da venerdì 24 a domenica 26 settembre e Kimi ci sarà. E' stato lo stesso ex ferrarista ad annunciarlo con un breve post su Instagram a didascalia di una foto che lo ritrae in mezzo alla natura: "Sto molto bene, ci vediamo al prossimo GP". In Russia Raikkonen si riprenderà il volante lasciato nelle ultime settimane a Robert Kubica.