Covid: Fontana, 'in Lombardia tamponi gratuiti per ragazzi da 6 a 11 anni'

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Ripresa in sicurezza, nuovo finanziamento della Dote Scuola per rispondere alle necessità delle famiglie lombarde e possibilità per tutti i ragazzi da 6 a 11 anni di effettuare tamponi di controllo gratuitamente nelle farmacie ogni 15 giorni. Sono alcuni dei temi dell'intervento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha scelto l'istituto 'Primo Levi' di via Pistoia a Milano per portare il suo saluto e l'augurio di buon lavoro a tutti gli studenti lombardi nel primo giorno del nuovo anno scolastico.

Regione Lombardia, ha spiegato, "ha appena approvato in Giunta regionale misure straordinarie che daranno totale riscontro positivo alle richieste pervenute per il finanziamento della Dote Scuola 2021-2022, integrando le risorse ripartite dallo Stato (e già integrate da risorse Regionali), con ulteriori 9,2 milioni di euro di fondi totalmente regionali".

Oltre al piano nazionale di misure contro il Covid, ha continuato, "abbiamo impostato la possibilità per tutti i ragazzi da 6 a 11 anni di effettuare tamponi di controllo gratuitamente nelle farmacie ogni 15 giorni. Si attiverà invece la sorveglianza nel caso di rilevazione di caso scolastico e saranno utilizzati i tamponi salivari per i controlli a tappeto, un metodo certo meno invasivo e più facile da proporre ai più piccoli. Parallelamente saranno effettuati tamponi salivari periodici a classi campione".