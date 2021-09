Contro l'umidità in eccesso Oknoplast propone Windair, la soluzione green per la microventilazione della casa

13 settembre 2021 a

(Milano 13 settembre 2021) - Milano – 13 settembre 2021 - E' in arrivo la stagione più insidiosa in termini di umidità: le prime piogge, in combinazione con il clima che si fa più rigido e che impone l'accensione del riscaldamento, non sono di certo alleate della buona salute. Spesso viviamo in ambienti troppo caldi e secchi o troppo freddi e umidi, che inducono a tenere le finestre costantemente aperte o chiuse, senza trovare un giusto equilibrio di clima “domestico”.

Il benessere in casa passa, così, anche attraverso le finestre. È per questo che Oknoplast propone sul mercato un esclusivo sistema di microventilazione perimetrale – windAIR - che consente di ventilare gli ambienti in modo equilibrato, mantenendo una temperatura costante in casa.

Il funzionamento di windAIR è semplice: ruotando di 180° la maniglia della finestra, si attiva un'apertura di soli 6 mm che scorre lungo tutto il perimetro, tra anta e telaio, e consente il passaggio delicato dell'aria esterna.

Eletto Prodotto dell'Anno 2021 per la categoria ‘Finestre', windAIR aspira a diventare un accessorio must have che, soprattutto nei mesi più freddi, garantisce di evitare fastidiosi sbalzi di temperatura tra i diversi ambienti della casa. In questo modo aiuta a tenere alla larga quei malanni stagionali che, soprattutto nel periodo autunnale, possono essere conseguenza dello scarto termico tra una stanza e l'altra. L'avvicinarsi della stagione fredda porta con sé un'altra conseguenza che influisce sulla qualità della vita domestica: le giornate si accorciano e, di conseguenza, è necessario sfruttare al massimo ogni raggio di luce che illumina i nostri interni. Anche in questo caso windAIR si rivela una scelta vincente, poiché - a differenza degli altri sistemi di aerazione - è una soluzione completamente invisibile: non altera per nulla estetica e luminosità dell'infisso, rivelandosi l'ideale per chi non vuole rinunciare alla massima continuità visiva.

Un altro grande vantaggio di windAIR è quello di limitare gli accumuli di umidità, che possono provocare condense e muffe. Queste, oltre a deteriorare l'abitazione - con conseguente calo di valore dell'immobile -, incidono anche sulla salute di chi vi abita.

Questo prodotto riflette bene anche l'importanza che Oknoplast attribuisce, da sempre, al tema della sostenibilità e del risparmio energetico: il sistema di microventilazione windAIR è pensato per ridurre al minimo la dispersione termica e, di conseguenza, i costi in bolletta. Quando il clima esterno è freddo, infatti, l'apertura del serramento anche per breve tempo incide molto sul consumo in termini di riscaldamento – e di CO2 emessa dall'abitazione –, dal momento che la caldaia è obbligata a un'accelerazione per riportare la temperatura interna al livello abituale.

WindAIR è dunque una soluzione intelligente per vivere in casa a con una temperatura sempre adeguata, e allo stesso tempo respirare regolarmente “aria pulita”, in totale sicurezza (gli infissi con windAIR possono raggiungere la classe di sicurezza antieffrazione RC2 per la ferramenta, anche con la microventilazione attiva).

L'accessorio può essere installato su tutte le finestre in PVC Oknoplast ed è realizzato in acciaio zincato con trattamento anticorrosione a 480 ore.

